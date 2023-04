LIVE – Hajduk Spalato-Milan 3-1 | semifinale Youth League 2022 2023 DIRETTA

Leggi su sportface

(Di venerdì 21 aprile 2023) Ladi, secondadella. A Ginevra è tutto pronto per assistere a questa partita che vale un posto in finale e i rossoneri vogliono portare in alto il buon nome del calcio italiano anche nella competizione riservata alle formazioni U19, occhio però i croati che vantano un importante tasso tecnico. Chi trionferà? Appuntamento alle ore 18 di venerdì 21 aprile. DOVE VEDERE LA PARTITA INSportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale. PER AGGIORNARE LAPREMERE F5 O FARE REFRESH3-1 (50? Vrcic, 68? Pukstas, 75? ...