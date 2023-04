LIVE – Cobolli-O’Connell 6-75 6-4 0-1 | quarti di finale Atp Monaco 2023 | RISULTATO IN DIRETTA

Leggi su sportface

(Di venerdì 21 aprile 2023) Ile latestuale di, incontro valevole per ididell’ATP 250 didi Baviera, in programma dal 17 al 23 aprile. Secondo avversario australiano in tre incontri per il tennista romano, che festeggia i suoi primillo ATP. Però, a differenza di Jordan Thompson,conosce bene la terra rossa. D’altronde non si batte Zverev – seppur lontano dai suoi momenti migliori – nel torneo di casa e in due set. Per il giovane azzurro si tratta in ogni caso di un match alla portata e di una buona occasione, contro il 28enne di Sydney che sta vivendo la sua migliore stagione in carriera ma che fino a pochi mesi fa non aveva mai messo piede nei ...