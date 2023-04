(Di venerdì 21 aprile 2023) Tragedia nella famiglia di. Ildell'attore pugliesesi sarebbeto gettandosi daldi un palazzo di Vimodrone, in provincia di Milano . A riferire la ...

Tragedia nella famiglia di. Il pronipote dell'attore pugliese Amanuel si sarebbe suicidato gettandosi dal settimo piano di un palazzo di Vimodrone, in provincia di Milano . A riferire la dinamica è stato il Corriere ...Un improvviso lutto ha scosso la famiglia di. La figlia Rosanna ha infatti condiviso sui suoi profili social la tragica notizia della morte di Amanuel, pronipote dell'attore , a soli 18 anni. Come riporta il Corriere della Sera , il ...Una nuova tragedia ha colpito la famiglia di. L'attore pugliese, 86 anni, poche settimane fa ha perso l'amatissima moglie , che da anni lottava contro l' Alzheimer , malattia neurodegenerativa che non lascia scampo. Ora è la figlia ...

Lino Banfi, morto suicida il pronipote Amanuel: il 18enne si è gettato dal settimo piano ilmessaggero.it

Tragedia nella famiglia di Lino Banfi. Il pronipote dell'attore pugliese Amanuel si sarebbe suicidato gettandosi dal settimo piano di un palazzo di Vimodrone, in provincia di Milano. Il ...A darne notizia la figlia Rosanna in un commovente post su Instagram: “Un'anima fragile, è partito per un viaggio senza ritorno lasciando ...