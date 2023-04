Limatola | il gruppo di minoranza ricevuto in Prefettura VIDEO

(Di venerdì 21 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto Benevento – Si è tenuto questa mattina inl’incontro tra il‘Aper’ e il viceprefetto, la dottoressa Bevilacqua. Laha premuto per avere questo appuntamento e provare a spiegare le proprie ragioni dopo quanto accaduto nell’ultimo consiglio comunale, quello nel quale non sono stati affrontati i due punti proposti da Massimiliano Marotta, Giuseppe Alois, Giuseppe Di Piro e Diana Marotta. Ilha più volte richiesto questo appuntamento e oggi c’è stata l’opportunità per spiegare le proprie ragioni e avere rassicurazioni. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

