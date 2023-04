Liegi-Bastogne-Liegi 2023 | tutti gli italiani in gara e cosa possono fare Giulio Ciccone la punta

(Di venerdì 21 aprile 2023) Terzo e ultimo apmento con il Trittico delle Ardenne, l’apmento più atteso, quello con la quarta Monumento della stagione, la classica più antica: la, detta anche la Doyenne (la decana) per la sua storia ultracentenaria, giunta nelalla 109a edizione. L’Italia vanta dodici vittorie nell’albo d’oro della, ma per ritrovare un italiano che ha vinto questa corsa bisogna tornare indietro 16 anni, quando Danilo Di Luca si impose nel 2007. Moreno Argentin ha vinto ben quattro volte tra il 1985 e il 1991, Michele Bartoli due volte nel 1997 e nel 1998 e Paolo Bettini nel 2000 e nel 2002. Quest’anno saranno quindici gli ...

Il corridore inglese, infatti, è stato richiamato dal team per prendere parte alla, in programma domenica, a causa delle numerose assenze in squadra dovute a uno stato ...L'ultima gara del Trittico delle Ardenne. Pogacar a caccia di un'altra vittoria per entrare nella ..."Ma domenica sarà diversa", mette le mani avanti lo sloveno guardando alla. Vista la sua condizione, però, l'uomo da battere sarà sempre lui. " foto LivePhotoSport " .

Liegi-Bastogne-Liegi 2023: i favoriti. Remco Evenepoel sfida Tadej Pogacar OA Sport

Il campione del mondo di ciclismo Remco Evenepoel è pronto alla grande sfida con Pogacar nella Liegi-Bastogne-Liegi ...Si chiude il periodo delle classiche di primavera con la quarta ed ultima Monumento, in attesa del Lombardia. Terzo appuntamento con il Trittico delle Ardenne, spazio alla Doyenne, la Liegi-Bastogne-L ...