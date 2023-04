(Di venerdì 21 aprile 2023)diEsce il 21 aprile 2023 “” nuovadi, musicalmente riconosciuto come, che anticipa l’uscita del suo nuovo album “Come te” prevista per il 19 maggio. Dopo il successo con Origami all’alba, l’autoresigla cult divive un doppio successo tra musica e recitazione «Pino Daniele è sempre stato un grande riferimento per me» ha commentato. E suldidice «parlaschiavitù del tempo, lo ...

è una richiesta utopistica. Unica salvezza - ma in realtà illusione - è l'amore. Sofia ... come le rime che si susseguono e con cui Mambolosco nelaffronta gli alti e bassi della vita,...Mi ricorda il Biagio di '', che faceva le cose non se ne rendeva conto. Tutti gli artisti invecchiando perdono la leggerezza, diventano ragionatori. Forse cantandola con lui ritroverò un po'...è una richiesta utopistica. Unica salvezza - ma in realtà illusione - è l'amore. Sofia ... come le rime che si susseguono e con cui Mambolosco nelaffronta gli alti e bassi della vita,...

Matteo Paolillo nuovo singolo: il testo di Liberatemi Tag24

Liberatemi testo e significato della canzone di Matteo Paolillo Icaro di Mare Fuori. Matteo Paolillo Liberatemi testo canzone ...È “Liberatemi” il nuovo singolo di Matteo Paolillo, primo brano inedito dell’album d’esordio e nuovo lavoro dopo il successo di “Origami all’alba”, ...