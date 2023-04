“Liberatemi” | il nuovo singolo di Matteo Paolillo – Icaro | testo e significato

(Di venerdì 21 aprile 2023) È “” ildi, primo brano inedito dell’album d’esordio elavoro dopo il successo di “Origami all’alba”, colonna sonora della terza stagione della fortunatissima serie tv “Mare Fuori”, che ha scalato le classifiche musicali dal giorno della sua pubblicazione e ha raggiunto la certificazione Platino. In questo branovuole esprimere il disagio delle catene del tempo, degli obblighi sociali che opprimono e che lasciano poco spazio al proprio sentire.è una richiesta utopistica. Unica salvezza – ma in realtà illusione – è l’amore. “Nun sacc addo aggia ij, si stong senz ‘e te” cioè “Non so dove andare, se sto senza di te” “rappresenta il senso di oppressione ...

