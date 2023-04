Li preparo in 5 minuti e non metto né farina né banana

Leggi su donnaup

(Di venerdì 21 aprile 2023) I biscotti senza sensi di colpa sono una vera e propria novità. Non tanto perché sono dietetici, non sono certo i primi in questo filone di ricette, quanto perché non contengonodi frumento, né banane. Ovviamente neanche burro, latticini e zucchero non sono contemplati tra gli ingredienti, il che li rende ideali per celiaci, intolleranti al lattosio e per tutti coloro che vogliono tenete sotto controllo i picchi glicemici. Potete assaporarli ogni volta che un certo languorino si fa sentire, senza temere conseguenze per la vostra silhouette. Facili e velocissimi da preparare, cuociono in un quarto d’ora appena e regalano un pieno di benessere. Sono ricchi di vitamine e sali minerali, perché contengono carote e mandorle. Profumatissimi, grazie alle note persistenti della cannella, sono un invito a nozze per chi non sa rinunciare ad un piccolo peccato di gola, ma ...