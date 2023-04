L’ex Verdi stende il Bologna | il Verona vede la salvezza

Leggi su oasport

(Di venerdì 21 aprile 2023) La vittoria che non ti aspetti. Quanto meno non così netta e perentoria. Invece la squadra di Zaffaroni nel momento della verità tira fuori il classico coniglio dal cilindro. Che risponde al nome di Simone. Il numero 7 gialloblù, da buon ex di turno,ilcon una gran doppietta. Ma sopratutto con una prestazione d’autore, all’interno della quale non sbaglia praticamente nulla. Finisce 2-1, con la squadra di Thiago Motta tramortita sotto i colpi del trequartista, che regala tre punti d’oro al suononostante il bellissimo secondo tempo dei rossoblù. Gli scaligeri agganciano così lo Spezia al terzultimo posto a quota 26 punti. I giochi sono riaperti. E anche il Lecce ora trema. Troppo, pocoLa partenza sprint dei padroni di casa sorprende i ...