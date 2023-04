L’ex Juventus sicuro | “Il Napoli vincerà lo scudetto | ma questo campionato è falsato”

Leggi su spazionapoli

(Di venerdì 21 aprile 2023) Si avvicina il big match tra, gara che andrà in scena domenica sera alle ore 20:45 all’Allianz Stadium di Torino. Le due squadre, al momento, dopo aver ridato temporaneamente i 15 punti di penalizzazione ai bianconeri, si ritrovano a 16 punti di distacco. Anche in caso di vittoria della squadra di Allegri, il margine sembra ormai incolmabile, soprattutto se si considera che la penalizzazione non è stata cancellata, ma sarà soltanto rimodulata (possibile un -5 o -6 invece del pesantissimo -15). Lozano Osimhen Foto Imago Intervista a Marco Tardelli, penalizzazioneProprio per parlare della sanzione ai danni della, per ora rinviata, La Stampa ha intervistatocalciatore bianconero, Marco Tardelli. ...