L' errore tragico del caccia | la Russia bombarda la Russia

(Di venerdì 21 aprile 2023) Un vero e proprioche la dice lunga sulla confusione che in questo momento regna tra gli alti comandi dell'esercito e dell'aeronautica russa. Un cratere di 20 metri per una bomba sganciata per sbaglio. Infatti è stato unbombardiere russo a provocare l'esplosione e l'enorme cratere - 20 metri di larghezza - nel centro di Belgorod, città presso il confine con l'Ucraina. Ieri sera tardi le autorità locali hanno riferito di una forte esplosione e il governatore regionale ha detto che due donne sono rimaste ferite. "Mentre un aereo dell'aeronautica Sukhoi Su-34 stava sorvolando la città di Belgorod, si è verificata una scarica accidentale di munizioni per aviazione", ha detto il ministero della Difesa, secondo Tass. Il governatore di Belgorod, Vyacheslav Gladkov, annunciando lo stato di emergenza, ha scritto su Telegram che un cratere di 20 ...

Ci sarebbe stato un tragico errore dietro il bombardamento della città russa di Belgorod, vicino la confine con l'Ucraina giovedì sera. Il ministero della Difesa di Mosca afferma che un caccia russo h