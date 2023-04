“Lento miglioramento” Come sta Berlusconi? Il bollettino medico

Leggi su nicolaporro

(Di venerdì 21 aprile 2023) Il quintodi consueto ormai, arriva a qualche giorno da quello precedente. Silvioè ancora ricoverato al San Raffaele di Milano ma non più nel reparto di terapia intensiva. Il Cavaliere soffre di una leucemia cronica, non evoluta in acuta, su cui si era innestata una infezione polmonare che lo aveva costretto a correre in ospedale nella settimana di Pasqua. Ora il quadro clinico è in costantefanno sapere i medici del San Raffaele. “Il quadro clinico del presidente Silvioappare in, ma progressivo– si legge nelfirmato da Alberto Zangrillo e Fabio Ciceri – Proseguono le cure e il monitoraggio delle funzionalità ...