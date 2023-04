L’ennesimo rogo spontaneo riaccende le preoccupazioni sui rischi delle auto elettriche

Non sono ancora state appurate le cause che hanno determinato'incendio. ......hanno ripreso un uomo incappucciato mentre dava alle fiamme'... Nel giro di pochi minuti ilha infatti distrutto tutto, ... nemmeno quella dell'dolo.Ilè divampato intorno alle tre della scorsa notte in via ...della scorsa notte in via Bianchi ed ha completamente distrutto'... filmati riprendono malvivente Sul posto dell'incendio d'...

Ennesimo rogo per le strade del Salento: incendiata un'auto a Ugento LeccePrima