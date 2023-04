Lecco | Anas | riaperta la strada statale 36 racc ' Raccordo Lecco Ballabio'

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 21 aprile 2023) Milano, 21 apr. (Adnkronos) -la36. 'ordoa seguito della frana di questa mattina al km 9,000 nel comune di. Le squadrehanno lavorato ininterrottamente con uomini e mezzi per rimuovere fango e detriti, per effettuare la pulizia del piano viabile e ripristinare, in piena sicurezza la circolazione