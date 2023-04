Le ortensie si devono potare? Un esperto ci svela i trucchi per una fioritura fantastica!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di venerdì 21 aprile 2023) Lesono ancora oggi tra le piante più amate e apprezzate. Questo, in particolar modo, per i colori dei fiori, unici. Sorge però un dubbio: lesi potano? In quest’articolo proveremo a fare chiarezza. Ci sarebbe, prima di tutto, da dire che quando parliamo difacciamo riferimento ad un genere di pianta, ovvero le Hydrangeaceae. Queste erano diffuse principalmente in Asia e nelle regioni dell’Himalaya, oltre che in alcuni territori delle Americhe. Come facile immaginare, la loro diffusione è stata importante e oggi anche in Occidente possiamo apprezzarle. Non tutti forse sanno che il nome Hortensia è stato coniato dal naturalista Philip Commerson, il quale nella seconda metà del Settecento riuscì a scoprirla in Asia. Parlano di ortensia, quindi, si fa riferimento ad una serie di piante legnose, arbustive, ...