Le negano il lavoro in smart working | lei rimasta senza auto va in ufficio a cavallo | la protesta contro una banca a Cesena

Leggi su open.online

(Di venerdì 21 aprile 2023) Aveva la macchina fuori uso a causa di un incidente e così ha chiesto la possibilità di lavorare in. Ma l’azienda non glielo ha concesso e così lei, per, è andata alda Mensa Matellica (frazione del comune di Ravenna) ain sella al suo. Si tratta di Tabita Gurioli, titolare della scuderia “L’oasi delle emozioni” di Mensa Matellica, che lavora per laCrédit Agricole di. «Questo gesto vuole essere un messaggioogni abuso di potere», ha detto la donna al Corriere di Romagna riferendosi al divieto della sua capo, la quale le ha proposto di prendersi un giorno di ferie piuttosto che lo. Racconta di aver subito un incidente ...