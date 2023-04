Le contraddizioni sono destinate a esplodere | sempre e comunque

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 21 aprile 2023) È con forte preoccupazione che si apprende che i focolai di guerra accesi tre anni fa dalla Russia in Ucraina, che già all’epoca avevano dato idea di non esser poca cosa, allo stato appaiono più vigorosi che mai. Ciò che al momento preoccupa di più, è che essi siestesi in maniera non lineare in più parti del mondo. Ne sta venendo fuori,più dichiaratamente, una guerra diffusa, seppure a macchie, su tutto il pianeta, situazione che è altra cosa rispetto alla guerra mondiale anche se altrettanto grave se non più. Quel che è peggio, è che le conseguenze che portano appresso non, per così dire, incapsulate, ma lasciano sfuggire schegge più che pericolose il cui effetto, allo stato, è difficile ipotizzare. Con ordine. Nel balletto delle alleanze, storiche e delle ultime ore, man mano che la guerra in corso si sta ...