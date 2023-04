Le beffa della giustizia sportiva contro Lukaku | squalifica confermata per l’esultanza dopo gli insulti razzisti | «La vittima è unico colpevole»

(Di venerdì 21 aprile 2023) «Laè diventata l’» dice in un comunicato l’Interla decisioneCorted’appelloFigc di confermare ladi Romelu. L’attaccante belga era stato espulso nell’andatasemifinale di Coppa Italia, con il secondo giallo arrivatogiudicata polemica nei confronti dei tifosi juventini. Poco prima peròaveva ricevuti diversi, come è emerso poi dai video circolati dai social e dai provvedimenti presi dalla stessa Juventusi tifosi ritenuti responsabili degli. Con la conferma ...

Dopodiché ecco la prima vera opportunitàripresa: Misseri imbuca per il neoentrato Russo, ma ... Al 35' un tiro - cross di Saia quasiMontero centrando il palo esterno e tornando in campo, ...Indice Laper SpaceX Musk e Arnault a confronto Il mantra diversificazione Laper SpaceX Musk , per un motivo o per l'altro, è sempre al centrocronaca. Nelle ultime ore si è ...L'attaccante belga era stato espulso nell'andatasemifinale di Coppa Italia, con il secondo giallo arrivato dopo l'esultanza giudicata polemica nei confronti dei tifosi juventini. Poco prima ...

La “beffa” di Uss Contropiano

«La vittima è diventata l’unico colpevole» dice in un comunicato l’Inter dopo la decisione della Corte sportiva d’appello della Figc di confermare la squalifica di Romelu Lukaku. L’attaccante belga er ...Venerdì, 21 aprile 2023 Home > aiTv > Caso Uss, Nordio: "Non so se beffa, ma dopo fuga Ambasciata russa ha rinunciato a estradizione" (Agenzia Vista) Roma, 20 aprile 2023 "Non so se sia una beffa o un ...