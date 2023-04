Le anticipazioni di Terra Amara puntata 21 aprile 2023

...potrebbero rappresentare anche dei laboratori per studiare come la vita si è originata sulla',... nella tua casella di posta elettronica, segnalazioni edal sito e dalle nostre ...Non proseguite con la lettura se non voletesu quanto mostrato nell'epilogo dello ...cercano di salvare la Starfleet da una nuova invasione Borg che ha messo a rischio anche la. L'...Amara: Demir prepara la sua vendetta contro Sermin! Nel corso della celebrazione del trentacinquesimo anniversario dell'azienda Adnan Yaman, Sermin è piombata all'improvviso per ...

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 22 al 28 aprile su Canale 5 (da lun. a ven. ore 14.10, sab. e dom. ore 15) ...Le Anticipazioni della Puntata di Terra Amara in onda il 22 aprile 2023 su Canale 5 rivelano che Demir sta escogitando la sua vendetta. Saniye, invece, entra a conoscenza di una terribile verità. Nel ...