Le 4 richieste di Biden a Maduro per togliere le sanzioni

Leggi su nicolaporro

(Di venerdì 21 aprile 2023) Malta trasporta in aereo banconote per 180 milioni di pesos in Argentina prima delle elezioni Nelle prossime settimane Malta consegnerà in aereo 180 milioni di banconote all’Argentina, poiché il paese sudamericano non è in grado di soddisfare la domanda di banconote in vista delle elezioni generali di ottobre. Senza Malta, insomma, il kirchnerismo sarebbe ancora più in crisi economica. Ecco la delegazione cheinvierà in Colombia e cosa chiederà aJuan González, principale consigliere diper l’America Latina, ha detto ieri per la prima volta i quattro passi concreti che gli Stati Uniti si aspettano dalla dittatura diper revocare tutte le. 1. La definizione del calendario elettorale. 2. Una registrazione degli elettori. 3. Una convalida dei partiti politici. 4. Una ...