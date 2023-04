(Di venerdì 21 aprile 2023) Il cantante LDA dopo ildegli ultimi tempi, torna a parlare ai fan. Dopo il festival di Sanremo, l’ex allievo di Amici di Maria De Filippi, si prepara per il primo tour di concerti da cantautore. “LDA live“ è il tour di Luca D’Alessio che partirà il 19 aprile 2023 per un tris

Cosa succede Amici,il silenzio social ma il messaggio preoccupa i fan: 'Vivo con un peso...' Spoiler Nella prima manche la squadra di Riamondo Todaro e Arisa è stata estratta per prima e ...E, in conclusione, il messaggio cheil silenzio social diconclude: 'Tra poche ore ci sarà il mio primo vero concerto e vi giuro che non mi sembra vero'.; 16. Leo Gassmann; 17. Paola e Chiara; 18. Ariete; 19. Mara Sattei; 20. Colla Zio; 21. ...con Sangiovanni le esibizioni continuano con Will con Michele Zarrillo in 'Cinque giorni' ma Zarrillo...

Amici, LDA rompe il silenzio social ma il messaggio preoccupa i fan: «Vivo con un peso...» leggo.it

Nella quinta puntata del serale di Amici di Maria De Filippi, i fan sono stati testimoni di un'altra emozionante serata. Le anticipazioni della registrazione rivelano che durante ...Dopo il silenzio social degli ultimi tempi, LDA torna a parlare ai fan. Dopo il festival di Sanremo, l’ex allievo di Amici di Maria De Filippi, si prepara per il primo tour ...