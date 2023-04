Lazio-Uribe | tutto ferma | la richiesta di Sarri

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 21 aprile 2023) Laavrebbe individuato inil centrocampista ideale per rinforzare la mediana per la prossima stagione, maavrebbe frenato Laavrebbe individuato inil centrocampista ideale per rinforzare la mediana per la prossima stagione, maavrebbe frenato. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il giocatore è in scadenza col Porto e sarebbe lieto di iniziare una nuova avventura in Italia, ma l’allenatore vuole avere chiaro quali sono i giocatori che resteranno e quali andranno via.