Lazio | Marcos Antonio | “Contro il Torino gara importante | vietato sbagliare”

Sarri ha in testa anche di lanciareAntonio. Rappresenta l'unico dubbio alla vigilia di- Torino. Il brasiliano vive un momento speciale dopo la rete realizzata con lo Spezia. Eppure ...1 Mateus Uribe resta un'opzione per lain vista della prossima stagione, visto che si svincolerà a parametro zero a giugno dal Porto ...non vuole fare lo stesso 'errore' compiuto con...Indice Cronaca con commento in tempo reale L'arbitro I precedenti di- Torino Presentazione ... con reti di Immobile, Felipe Anderson eAntonio, cerca la quinta vittoria consecutiva e l'...

Lazio, Marcos Antonio: "Il primo gol un premio. Su Sarri..." Corriere dello Sport

Le parole del giovane centrocampista in riferimento a stagione, Maurizio Sarri e le condizioni di Ciro Immobile ...La partita Lazio - Torino di sabato 22 aprile 2023 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con tabellino, dove vedere il match valido per la trentunesima giornata di Serie A ...