Lazio | Immobile convocato contro il Toro?

(Di venerdì 21 aprile 2023) Seduta di rifinitura in gruppo per l'attaccante a Formello Ladi Ciroè al lavoro in vista del matchil Torino di Ivan Juric. Quasi dell'incredibile quanto accaduto in giornata al centro sportivo di Formello. Dopo l'incidente stradale con un tram dei giorni scorsi che ha visto coinvolto Ciro, l'attaccante dellaha riportato la frattura dell'XI costola. Sembrava cosa certa il suo forfaitil Torino, ma oggisi è allenamento con il gruppo, svolgendo le prove dell'allenamento di rifinitura. Seppur col braccio e la mano avvolti in una fascia protettiva ed un vistoso cerotto sullo stinco sinistro, il capitano non molla la presa e punta alla convocazione per domani.