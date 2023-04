Lazio | Felipe Anderson vice Immobile | contro il Torino numeri super

(Di venerdì 21 aprile 2023) ROMA - Un tunnel a Maksimovic, saltato Jansson sulla corsa, destro dal limite evitando l'intervento di Bovo. Un gol da urlo, dopo essere partito dalla linea di centrocampo, per beffare Padelli. Colpo ...

...Anderson, allo stadio Grande Torino, si concluse con la doppietta, firmata di sinistro e sfruttando l'assist di Klose. Il Toro di Ventura finì ko (0 - 2), quinta vittoria di fila per la...Le probabili formazioni di- Torino(4 - 3 - 3): Provedel; Hysaj, Casale, Romagnoli, Marusic; Milinkovic - Savic, Marcos Antonio, Luis Alberto; Pedro,Anderson, Zaccagni. TORINO (3 ......Zaccagni eAnderson centravanti. Il recuperato Vecino favorito su Marcos Antonio, un ballottaggio in difesa. Juric conferma Radonjic sulla trequarti e pensa a Vlasic come centrocampista....

Lazio, Felipe è pronto: nel mirino il Toro e la vittoria numero 100 in Serie A Cittaceleste.it

Sorpresa a Formello. Dopo la corsa di ieri, Immobile oggi si è superato. Il capitano della Lazio sta svolgendo l’intera seduta col il resto del gruppo. Braccio destro coperto da ...Lazio-Torino è una partita di Serie A e si gioca sabato alle 18:00: probabili formazioni, pronostici, diretta tv e streaming.