Laver Cup 2023 | Rublev e Tsitsipas i primi due nomi di Team Europe

(Di venerdì 21 aprile 2023) Iniziano a prendere forma le due squadre protagoniste dell’edizionedellaCup, in programma dal 22 al 24 settembre a Vancouver.ha annunciato idue campioni, ovvero Andreye Stefanos. Per il 25enne russo, recente vincitore del torneo di Monte-Carlo, sarà la seconda partecipazione all’evento, mentre per l’ellenico sarà già la quarta presenza. IlWorld nei giorni scorso aveva reso note le prime due convocazioni: Taylor Fritz e Frances Tiafoe, rispettivamente alla terza e quarta partecipazione. SportFace.

Andrey Rublev e Stefanos Tsitsipas sono i primi due campioni annunciati dal Team Europe per la sesta edizione della "Laver Cup", in programma alla "Rogers Arena" di Vancouver, in Canada, dal 22 al 24 settembre prossimo. Per il 25enne moscovita, n.6 del ranking e fresco vincitore del suo primo trofeo "1000" sulla

Andrey Rublev e Stefanos Tsitsipas sono i primi due campioni annunciati dal Team Europe per la sesta edizione della 'Laver Cup', in programma