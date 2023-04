Laura Zazzara | chi è | età e nuovo fidanzato

Leggi su milano-notizie

(Di venerdì 21 aprile 2023)è una donna che è stata sposata con Marco Verratti in passato, ma i due hanno deciso di separarsi nel 2019. La fine della loro relazione è stata molto discussa sui social media, con molti gossip che hanno circolato riguardo alle ragioni della loro separazione. Alcuni utenti suggeriscono che Verratti abbia incontrato la sua attuale moglie, Jessica Aidi, solo dopo aver deciso di separarsi da. Altri invece affermano che il motivo della loro rottura sia stato il presunto tradimento di Verratti con Aidi. Tuttavia, non ci sono prove concrete per confermare questa teoria. In generale, sembra che la teoria più attendibile sia quella che suggerisce che Verratti abbia incontrato Aidi solo dopo essersi separato da. Non ci sono molte informazioni disponibili su...