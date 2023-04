L’attore rischiava fino a 18 mesi di carcere  

(Di venerdì 21 aprile 2023) La Procura del New Mexico ha deciso di lasciar cadere l’accusa di omicidio colposo per Alec Baldwin per il caso della sparatoria fatale dell’ottobre 2021 sul set del film western Rust. Se l’accusa fosse stata confermata,avrebbe rischiatoa 18di. Durante le riprese, Baldwin stava puntando una pistola contro la direttrice della fotografia, Halyna Hutchins. In teoria sarebbe dovuta essere un’arma di scena, ma a un certo punto la pistola ha sparato davvero, uccidendo la donna e ferendo il regista Joel Souza. ...

