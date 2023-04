Latina | sventato un tentativo di furto all’ufficio postale di Borgo Montello

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 21 aprile 2023)la scorsa notte undiai danni dell’Atm Postamat dell’ufficiodi. Ancora una volta l’impegno di Poste Italiane per garantire standard di sicurezza sempre più elevati, a tutela delle persone e dei beni aziendali, la dotazione di sistemi di sicurezza tecnologicamente evoluti e la stretta collaborazione con le Forze dell’Ordine hanno consentito di contrastare efficacemente l’attacco predatorio. Il sistema di sicurezza a protezione della sede di Poste e dell’Atm, infatti, ha inviato in tempo reale le segnalazioni di allarme agli operatori della Situation Room di Roma, la sala di controllo H24 di Poste Italiane competente per territorio, consentendo di rilevare le immagini di due malviventi a volto coperto che ...