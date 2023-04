"L'animalismo da salotto ha fatto danni". Scatta l'allarme orsi sul turismo

L'dae un ambientalismo ideologico hanno fatto fin troppi danni: occorre ora dare risposte concrete e pragmatiche ai trentini".Non possiamo accettare che una sottocultura dida, di gente che la montagna non la frequenta e non la capisce, comprometta non solo la sicurezza della nostra gente, ma che ...L'dae un ambientalismo ideologico hanno fatto fin troppi danni: occorre ora dare risposte concrete e pragmatiche ai trentini".

"Ornella Muti animalista da salotto", l'attrice sbotta e replica a Fugatti Today.it

Le minacce di boicottaggio potrebbero colpire duramente gli operatori del Trentino. L'allarme di Fratelli d'Italia: "Si rischia un pericolosissimo effetto di reazione a catena" ...TRENTO. “Occorre un piano di mappatura e di trasferimento degli animali in eccesso, insieme a un rafforzamento dei sistemi di controllo e vicinanza”. A dirlo è l'onorevole Alessia Ambrosi nell'interro ...