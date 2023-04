L’agente del giocatore è in città | rinnovo con il Napoli a un passo

Leggi su spazionapoli

(Di venerdì 21 aprile 2023) Il calciomercato estivo è ancora lontano, la stagione è ancora lunga e ildeve ancora chiudere definitivamente la pratica scudetto. Nonostante ciò, la società si muove sotto traccia per scrutare i talenti del futuro, ma soprattutto per blindare i suoi giocatori. I rinnovi più chiacchierati sono quelli dei protagonisti Kvaratskhelia e Osimhen, ma la dirigenza è al lavoro soprattutto sui giocatori in scadenza nel 2024. Mentre per Piotr Zielinski e Hirving Lozano se ne riparlerà a fine stagione, quello di Amir Rrahmani è ormai a un. SSCv AC Milan: Quarterfinal Second Leg – UEFA Champions League Amir Rrahmani of SSCduring the UEFA Champions League match between SSCand AC Milan at Stadio Diego Armando Maradona Naples Italy on 18 April 2023. Naples Naples Italy ...