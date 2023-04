La7 | la rete di Cairo nel marasma | Mentana si cappotta Niente maratona sulla chiusura di Non è l' Arena di Giletti

(Di venerdì 21 aprile 2023) Colpo di scena nell’affaire Massimo. Il conduttore si è recato in Procura a Firenze, e appena uscito ha mandato un breve video a Enrico. Il motivo? Lo speciale che andrà in onda su La7 domenica 23 aprile sulle motivazioni che avrebbero spinto Urbanoa sospendere (o cancellare definitivamente?) “Non è l’” dal palinsesto. Segui su affaritaliani.it

...11 milioni (36,8%), maggiormente distanziati risultano Discovery (670.000), Comcast/Sky (620.000) e Cairo Communication/(360.000). L'AGCOM rileva che a fine dicembre scorso nellafissa gli ......è stata sospesa con effetto immediato dae la decisione improvvisa dell'editore Urbano Cairo le cui cause non sono del tutto chiare. Nel frattempo, Giletti resta 'a disposizione della' ...Mentana rinvia il programma La trasmissione che domenica sera doveva andare in onda super parlare del caso che ha coivolto lae Massimo Giletti, con la improvvisa chiusura di 'Non è l'Arena'...

Ponte sullo Stretto, Ghisleri: "Molti sono critici sulla rete viaria siciliana" La7

Massimo Giletti, attraverso un video diffuso in rete, fa sapere che domenica sera non sarà ospite nella trasmissione di Enrico Mentana per parlare del caso "Non è l'Arena" ...Il conduttore si rivolge direttamente al direttore di TG La7 in un video, e spiega le ragioni della sua assenza nello speciale previsto ...