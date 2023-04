La vignetta su Lollobrigida divide anche Mentana e Formigli

(Di venerdì 21 aprile 2023) Corrado- Piazzapulita Non è un periodo particolarmente disteso a La7, complice il caso Giletti, ma non solo. Due volti di punta della rete sembra che non se le mandino a dire dalle rispettive “postazioni”: quella del tg di Enricoe quella dello studio di Piazzapulita di Corrado. Al centro la discussadel Fatto Quotidiano di ieri, che ha tenuto banco e agitato il mondo della politica, sia nella maggioranza che nell’opposizione. Laè sul Ministro, dopo le forti affermazioni sul concetto di sostituzione etnica, e “disegna” la moglie Arianna, nonché sorella del premier Meloni, a letto con un uomo di colore. La presa di posizione diè netta: lanon merita di essere ...

... sorella della premier Giorgia Meloni e moglie del ministro Francesco, a letto con l'...choc, Arianna Meloni rompe il silenzio: sfogo durissimoSi tratta di unapubblicata dal Fatto inerente alla vicendae la sostituzione etnica, con implicazioni che riguardano la vita privata di persone non politiche". Introdotto l'......di sostituzioni - la miariparatoria per la prima pagina de Il Fatto Quotidiano oggi in edicola! ##sostituzioneetnica #fratelliditalia #ariannameloni #satira ##fumetto #...

Enrico Mentana e Corrado Formigli si sono scontrati, a distanza, riguardo ad una vignetta pubblicata su Il Fatto Quotidiano: ecco cosa è successo.L'amarezza di Antonello Caporale per gli attacchi dopo la pubblicazione della vignetta. "Abbiamo vissuto ieri una giornata nera per la democrazia e non perché è stato attaccato il mio giornale. Tutti ...