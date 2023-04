La vignetta? Cosa ha fatto infuriare Giorgia Osho | il retroscena dalla Gruber

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 21 aprile 2023) Ladi Natangelo pubblicata su Ilquotidiano incendia il dibattito da Lilli, a Otto e mezzo, su La7, nella puntata del 20 aprile. Nella illustrazione è infatti ritratta Arianna Meloni, sorella della premierMeloni e moglie del ministro Francesco Lollobrigida, a letto con l'amante di colore. In collegamento c'è Federico Palmaroli in arte "", che commenta: "La mia comicità è pungente ma raramente è offensiva. Nessuno si è mai indignato, forse non mi si fila nessuno", ironizza. Poi si fa più serio: "Così come c'è il diritto di satira, che è sacrosanto, altrimenti mi tirerei la zappa sui piedi, così c'è anche un diritto di indignazione". E osserva: "Attiene tutto alla sensibilità personale. Credo che in questo casoMeloni si sia risentita ...