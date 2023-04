La Venere influencer parla a quei turisti che amano gli stereotipi italiani | il vero problema è il costo della pubblicità

Leggi su tpi

(Di venerdì 21 aprile 2023) Anche per me la campagna con ladi Botticelli ferragnizzata è imbarazzante. Pacchianissima, banale, offensiva, “cringe”; chi più ne ha più ne metta. Però, per misurarne l’efficacia, essa non andrebbe valutata con lo sguardo interno, “nostro”, italiano. Bisognerebbe pesarla a partire dallo sguardo esterno, quello “loro”, quello deiinternazionali a cui è rivolta. Se americani, cinesi e via dicendo l’apprezzeranno allora si rivelerà utile (è fatta per richiamare loro, non Sgarbi). E in questo senso va compreso che quelle immagini facili, stereotipate giocano su un piano efficace per quanto inflazionante, quello dei caratteri nazionali; e potrebbero funzionare più del previsto (questo non toglie il fastidio che riguarda una mancanza di rispetto, una postura mercificante sul patrimonio artistico, intendiamoci). Insomma, per quanto questo ...