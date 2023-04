La Venere di Botticelli diventa influencer | l’ultima trovata del governo sovranista

(Di venerdì 21 aprile 2023) La ministra Santanchè presenta la nuova campagna di promozione del turismo in Italia. Un concentrato grottesco di luoghi comuni che vanta molte imitazioni: da Rutelli al «verybello»

Mangia la pizza sul lago di Como e va in bici all'ombra del Colosseo: è la nuova vita delladi Sandro, eletta a virtual influencer nella campagna promozionale ...Entra a gamba tesa Vittorio Sgarbi sulla scelta di usare ladicome un'influencer per la promozione turistica dell'Italia voluta dalla ministra al Turismo Daniela Santanché . La campagna lanciata assieme al ministro degli Esteri Antonio ...Ladel, allora, simbolo della rinascita e della primavera che fiorisce dopo il rigido inverno pandemico, e' la testimonial deccezione che ci prende per mano e ci accompagnera' lungo ...

La Venere di Botticelli nuova ambasciatrice del turismo italiano Agenzia ANSA

Il sindaco di Firenze: è qualcosa di macchiettistico, serve un racconto meno caricaturale. L’applauso del presidente di Federalberghi: "Scelta molto bella che parla ai giovani".La Venere di Botticelli mangia la pizza sul lago di Como, dove potrebbe ordinare un piatto di missoltini e sfatare il pregiudizio che gli italiani oltre certi piatti non vedono niente. Porta una canot ...