La terra trema a Catania | terremoto di magnitudo di 4 4 

AGI - Scossa di terremoto a Catania avvertita alle 14.06. La magnitudo definitiva stimata dagli strumenti dell'Ingv nella zona della costa catanese è di 4.4, con epicentro in mare e localizzata a una ...La Sardegna non molla ma la difesa ligure none il portiere Grenna sventa in uscita gli ultimi pericoli. La terna arbitrale di Liguria - Sardegna Under 17 IL TABELLINO Liguria - Sardegna 2 - 0 ...Laa Modica e più in generale in tutto il sud est Sicilia. Poco dopo le 14 praticamente tutti gli abitanti della provincia di Ragusa hanno sentito la forte scossa che ha causato tantissimo ...

La terra trema e la partita viene sospesa: la gente scappa dagli ... Fanpage.it

Forte scossa di terremoto oggi, 21 aprile, nella zona di Catania e avvertita in tutta la Sicilia Orientale, 4.4 la magnitudo.Una forte scossa di terremoto è stata registrata a Catania alle 14.06. L'evento è stato nettamente avvertito dalla popolazione in città ma anche nella provincia e nel Siracusano. Secondo le prime stim ...