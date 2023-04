La tendenza beauty del momento | il lip oil

Leggi su panorama

(Di venerdì 21 aprile 2023) Labbra idratate, luminose e rimpolpate. La promessa contenuta in un flacone di lip oil non può che convincere anche i più scettici. Con una crescita dell’interesse del 116% rispetto all’anno precedente e un volume di 326.000 ricerche mensili, l’olio per le labbra si pone di diretto al centro degli ultimi trend in fatto di make-up. È difficile definire l’esattoin cui i lip oil sono diventati protagonisti del mercato della cosmetica. C’è chi attribuisce la diffusione del trend all’interesse sempre crescente per il mondo del K-, ma c’è anche chi riporta il successo dell’olio per labbra negli USA riconducendolo all’estetica «glazed» (glassata come una ciambella, ndr) resa popolare da Hailey Bieber. C’è poi la componente TikTok - cresciuto del 200% nel 2022, secondo i dati raccolti da Lefty - che, con le sue recensioni, è in grado di ...