“La Storia Una conversazione infinita” | omaggio allo storico partenopeo Giovanni Brancaccio

(Di venerdì 21 aprile 2023) Si svolgerà mercoledì 10 maggio alle ore 16 presso l’Aula De Tommaso – Polo Universitario Pescara (Viale Pindaro, 42) l’incontro in occasione della pubblicazione del libro “La. Una” in. Il volume è pubblicato da Biblion Edizioni nel primo anniversario della scomparsa del professore e raccoglie i contributi con cui amici e colleghi hanno voluto celebrare, fondatore e titolare fino al 2019 della cattedra dimoderna e contemporanea nell’Università “Gabriele d’Annunzio” di Chieti-Pescara. Stimatoè stato autore di innumerevoli ...

Soli: se volete dare il via ao mandare avanti un flirt, è essenziale esprimere i vostri sentimenti in modo più esplicito. Oroscopo 22 aprile Cancro (21 giugno - 22 luglio) Sentite che ...The CW ha rilasciatosinossi ufficiale per il finale della terza stagione di Walker che andrà ... lo show ha anticipato ladell'antenato di Walker Hoyt Rawlins. Padalecki, la cui performance ......da Veronica Nelle scorse puntate della Soap abbiamo visto come Veronica abbia difeso la sua... L' assenza di Gloria si farà però sentire e prossimamente Ezio ne avràforte nostalgia . ...

Riforma Oss: conoscere la storia per agire al meglio Quotidiano Sanità

4' di lettura 21/04/2023 - Mario Venuti aprirà giovedì 4 maggio la due giorni di Musicultura 2023, che vedrà esibirsi gli artisti finalisti della XXXIV edizione del prestigioso concorso in due concert ...Vediamo tutto quello che sappiamo su Pax Dei, un nuovo MMORPG ambientato in un mondo gigantesco, focalizzato sulla community e con tante possibilità di gioco.