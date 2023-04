La Serie A sul tetto d’Europa | cinque squadre in semifinale

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 21 aprile 2023) LaA torna a splendere anche in Europa, nonostante negli ultimi anni non abbia mai raccolto risultati positivi se non la Roma con la Conference LaA torna a splendere anche in Europa, nonostante negli ultimi anni non abbia mai raccolto risultati positivi se non la Roma con la Conference. Seiai quarti di finale e orain, proprio perché Milan e Napoli si sono dovute affrontare. In Champions ci sarà una tra Inter o Milan a Istanbule, mentre in Europa League potrebbe presentarsi lo scenario di un derby tutto italiano tra Juventus e Roma. In Conference la Fiorentina avrà soltanto l’ostacolo Basilea prima del gran finale.