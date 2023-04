(Di venerdì 21 aprile 2023) ... come leggo sia stato concordato al termine di un'estenuante contrattazione fra le parti. Estenuante e sorprendente, dato che i voti di tutte le materie, in qualsiasi, vengono inflitti in base ...

Pare però che la motivazione che ha portato alla trattativa sia stata l'ondata - in tutta laitaliana - di crisi depressive e d'ansia a causa della pressione cui gli studenti si sentono ...Non è un sogno ma un incubo: si affastellano materie al fine di adeguare laalle incessanti e imprevedibili mutazioni socio - culturali; un'affannosa ecorsa in una strada senza ...È brava a, questo sì; ha tutti trenta, Milva non sa bene che esami faccia e come organizzi i ... Vorrei, vorrei." Eterna,contraddizione fra il desiderio di dare agli altri, di ...

La scuola ansiogena e quel patto degli studenti coi prof che era meglio stringere con i propri genitori Il Foglio

L'accordo tra alunni e docenti al liceo Manzoni di Milano in risposta all'ondata di crisi depressive a causa della competizione scolastica è del tutto ridondante ...