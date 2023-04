(Di venerdì 21 aprile 2023) Atletica Domenica 23 aprile l’edizione 2023 della classica kermesse sulla distanza di 25 km e 250 metri. Due percorsi, uno per i big, e uno per amatori da 6 km. Sabato 22 aprile la Kids Run, attese 10mila persone sul percorso.

Tutto pronto per l' 11SarnicoRun , in programma domenica 23 aprile sulla sponda bergamasca del Lago d'Iseo. L'evento, organizzato da Moving Factory, vedrà ai nastri di partenza ben 4.500 runner a caccia di un piazzamento ...... in circa 10 km, è arrivato a Paratico -alle ore 11.50. Qui un tempo si svolgeva, sull'... navigando per due ore, raggiungevano gli stabilimenti siderurgici di. "Un vero e proprio tuffo ...... Gandosso, Gaverina Terme, Gromo, Grone,, Luzzana, Moio de' Calvi, Monasterolo del Castello, Oltre il Colle, Oltressenda Alta, Parzanica, Predore, Riva di Solto, Sant'Omobono Terme,, ...

La Sarnico-Lovere Run torna a correre sul lago: 3mila in gara, lo show del pubblico L'Eco di Bergamo

