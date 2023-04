La Sanità del futuro parte da Milano

Leggi su lombardiaeconomy

(Di venerdì 21 aprile 2023) Al via il nuovo Hub delle Tecnologie avanzate per la Medicina Nel percorso di transizione verso unpiù tecnologico e sostenibile, una grande sfida è rappresentata dalla. È in questo contesto che nasce a, l’Hub delle Tecnologie avanzate per la Medicina, con l’obiettivo di “andare a colmare nei prossimi quattro anni il divario esistente nell’assistenza sanitaria dei pazienti fragili e cronici all’interno di specifici territori caratterizzati da patologie orfane di terapie specifiche”. “Il progetto ANTHEM (AdvaNced Technologies for HumancentrEd Medicine), è un’ambiziosa iniziativa a livello nazionale che, con un approccio multidisciplinare, punta a innovare la medicina personalizzata e a ridurre il gap nell’assistenza sanitaria di determinate patologie attraverso soluzioni di tecnologia avanzata”, ha affermato ...