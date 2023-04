La Russa | “Nella Costituzione non si parla di antifascismo” E per il 25 aprile annuncia | “Farò una cosa che metterà d’accordo tutti”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 21 aprile 2023) “non c’è alcun riferimento all’“. Così,ndo con i giornalisti alla buvette, il presidente del Senato Ignazio Lagiustifica il fatto che quella parola, “”, non compaia maimozione presentata dal centrodestra sul 25e non votata proprio per questo motivo dalle opposizioni. Lasottolinea che il termine non venne inseritoCarta, “sotto la spinta dei partiti moderati che non volevano fare questo regalo al Pci e all’Urss”. E poi, per la giornata della Liberazione, promette: “unache”. In Aula non si è riusciti ad arrivare a un ...