La Russa | “La Resistenza è un valore comune | il mio 25 aprile metterà tutti d’accordo”

(Di venerdì 21 aprile 2023) Parola d’ordine “pacificazione nazionale”, tanto più alla vigilia del 25. In un lungo colloquio con Repubblica Ignazio Lainvita a cominciare “a guardare la storia anche con gli occhi degli altri”, riprendendo una citazione di Luciano Violante. L’appello è a un’unica lettura dei principi che segnano le fondamenta della Repubblica, contenuti nella prima parte della Costituzione. Quella dei diritti, della democrazia, della partecipazione e della libertà. La: condivido lacome superamento della dittatura Il presidente del Senato lancia un chiaro messaggio di unità alla vigilia del 25, sul quale come ogni anno fioccano le considerazioni “preventive”. Una celebrazione sulla quale è alta l’attenzione dei media progressisti su come si comporterà il governo Meloni, come ...

«Nella Costituzione non c'è alcun riferimento all’antifascismo. Credo che ciò accadde sotto la spinta dei partiti moderati che non volevano fare questo regalo al Pci e all’Urss». Così, in un colloquio ...Nuove polemiche sulle parole del presidente del Senato rilasciate nel corso di un intervista: “Condivido appieno i valori della Resistenza” ...