Ignazio Laha confermato ancora una volta, qualora ce ne fosse bisogno, la sua contrarietà alla concetto di- la sua e quella del governo Meloni. In un'intervista a La Repubblica, ...

Ignazio Laha confermato ancora una volta, qualora ce ne fosse bisogno, la sua contrarietà alla concetto di antifascismo - la sua e quella del governo Meloni. In un'intervista a La Repubblica, il ......stesso La, arriva l'assurda assoluzione di Meloni, che gli imputa una semplice 'sgrammaticatura istituzionale'. - scrive il quotidiano torinese - Come se una vergognosa menzogna, chela ...Roma, 31 mar. " "Ignazio Lala storia del nostro Paese e calunnia la Resistenza. Non è accettabile che la seconda carica dello Stato sia ricoperta da un revisionista. Questo è l'ennesimo tentativo della destra di ...

La Russa infanga l’Italia: “L’Antifascismo non è nella Costituzione. 25 aprile Ecco cosa farò…” Globalist.it

La Russa sul 25 aprile: "Il problema è che di quei valori si sono appropriati il Pci e poi la sinistra. Questo è un fatto storico. E a questo mi sono sempre opposto. Farò una cosa che metterà d'accord ...