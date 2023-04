La regina Elisabetta e l' ultima foto bellissima con nipoti e bisnipoti

(Di venerdì 21 aprile 2023) Nel giorno in cui la sovrana avrebbe compiuto 97 anni, i principi del Galles hanno condiviso unainedita, scattata la scorsa estate a Balmoral da Kate Middleton. Un passaggio di testimone tra passato e futuro

... Francesco si dirigerà alle 9.45 verso la Chiesa di Sant'd'Ungheria, in piazza delle ... il Papa celebrerà la Messa alle 9.30, nella piazza Kossuth Lajos, seguita dalCaeli. Nel ...Sono passati sette mesi dalla morte dellama, da un certo punto di vista, è ancora difficile accettare la scomparsa. Forse perché la sovrana ha 'tenuto compagnia' al mondo per settant'anni… (foto Getty) Oggi, 21 ...... nell'Ottocento, e molto amati dallanei suoi 70 anni di regno, i garden party 2023 si svolgeranno il 3 e 9 maggio sui prati di Buckingham Palace, e il 4 luglio in quelli del ...

Oggi la regina Elisabetta II avrebbe compiuto 97 anni: la ricordiamo attraverso gli scatti più rari la Repubblica

La Regina Elisabetta II del Regno Unito avrebbe compiuto oggi 97 anni: la sovrana, deceduta nel 2022, è stata ricordata nel giorno del suo compleanno dai principi di Galles, William e Kate, con una fo ...Due frammenti della Santa Croce di Cristo sono stati regalati da Papa Francesco a Re Carlo e saranno presenti nella cerimonia di incoronazione che si terrà il 6 maggio a Londra. Le reliquie provengono ...