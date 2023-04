La preside antimafia incastrata dalle intercettazioni

(Di venerdì 21 aprile 2023) AGI - Peculato e corruzione: è questa l'ipotesi di reato per cui carabinieri hanno eseguito la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti dellaDaniela Lo Verde, dell'istituto compressivo "Giovanni Falcone", allo Zen di Palermo, cavaliere al merito della Repubblica, del vicee da un professionista privato. Il provvedimento è stato disposto dal gip di Palermo su richiesta formulata dai procuratori europei delegati Calogero Ferrara e Amelia Luise, dell'European Public Prosecutor's Office (Eppo) di Palermo. Secondo quanto emersoindagini svolte, tra febbraio 2022 fino a pochi giorni fa dal Nucleo investigativo dei carabinieri, sarebbe stata accertata l'esistenza un unitario centro di interessi illeciti, formato dagli indagati che, in concorso fra loro, si sarebbero resi responsabili dei reati ipotizzati, ...

Giuliana Saladino, scuola capofila della Rete per la promozione della culturanella scuola. Tags: giusto catania... radicato all'interno dell'Istituto comprensivo "Giovanni Falcone", operante nel quartiere Zen di Palermo, formato dalla, dal Vicepreside e da professionisti privati che, in concorso fra loro,...'Lache promuoveva la legalità' - Lo Verde nel 2020 era stata insignita del titolo di ...nel capoluogo siciliano per la sua attività all'insegna dell'educazione alla legalità e dell'...

Palermo, arrestata la preside antimafia: "Rubava cibo e materiali destinati alla scuola" | Incastrata dalle intercettazioni TGCOM

I Carabinieri di Palermo hanno dato esecuzione a 3 provvedimenti cautelari degli arresti domiciliari emessi dall’Ufficio G.I.P. del Tribunale di Palermo sulla base delle risultanze investigative emers ...E’ finita in manette (agli arresti domiciliari) una delle esponenti antimafia più note della città di Palermo. Stiamo parlando della preside D. L.