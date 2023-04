(Di venerdì 21 aprile 2023) Gli uomini si riuniscono per ladi Eid al -, che segna ladel mese di digiuno del, in unanella capitale afghanasotto sorveglianza delle forze di sicurezza. ...

Migliaia di persone si radunano nella moschea Al - Aqsa di Gerusalemme per ladell'alla fine del mese di digiuno del Ramadan. Vengono consegnati e distribuiti anche regali e giocattoli per i bambini. 21 aprile 2023Gli uomini si riuniscono per ladial - Fitr, che segna la fine del mese di digiuno del Ramadan, in una moschea nella capitale afghana Kabul sotto sorveglianza delle forze di sicurezza. 21 aprile 2023Quella odierna è una data impotante nel calendario islamico, il giorno diAl - Fitr , che significa letteralmente "festa della rottura del digiuno". Un'occasione die di festa per l'...

La preghiera Eid al-Fitr per la fine del Ramadan in una moschea di Kabul Gazzetta di Parma

