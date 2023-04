La pillola anticoncezionale sarà gratis

(Di venerdì 21 aprile 2023) AGI - In Italia la contraccezione oralegratuita per tutte le donne: la misura è stata approvata dal Comitato prezzi e rimborsi (Cpr) dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) e avrà un costo totale per le casse dello Stato stimato in circa 140 milioni di euro l'anno. La notizia è stata anticipata dal sito Quotidiano Sanità che ha intervistato la presidente del Cpr dell'Aifa, Giovanna Scroccaro la quale ha ricordato che il tema era da tempo all'attenzione dell'agenzia ma sono stati necessari tempi tecnici per "arrivare a una valutazione completa". È stata anche approvata anche la gratuità della profilassi pre-esposizione contro il virus dell'Hiv, la cosiddetta Prep. "Abbiamo voluto portarli a termine prima della scadenza" del mandato e dell'arrivo della riforma dell'Agenzia, attesa per l'estate, ha spiegato Scroccaro. Per la contraccezione gratuita "sono stati ...

Via libera alla rimborsabilità dei farmaci per la Prep , la cosiddetta profilassi pre - esposizione anti - Hiv , e anche alla gratuità della contraccezione orale per le donne di tutte le età. L'Agenzia italiana del farmaco (Aifa), nella giornata in cui si celebra la salute della donna, ha deciso di facilitare l'accesso ai due farmaci. Il comitato prezzi e rimborsi (Cpr) dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) ha approvato oggi la decisione di rendere gratuita la contraccezione orale per le donne di tutte le fasce d'età, con una spesa a carico del Servizio sanitario ammonta a circa 140 milioni di euro.

